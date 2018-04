El CSIF creu que la Guàrdia Urbana «no té prou agents per cobrir els Jocs»

La Central Sindical Independent i de Funcionaris del cos assegura que, a falta de tres mesos, «desconeixem el nombre d’agents que es contractarà»

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:42

Desconeixement total

«La plantilla és suficient»

La Guàrdia Urbana de Tarragona «no té prou efectius per fer la cobertura dels Jocs Mediterranis de 2018». Així ho assegurava el portaveu de la Central Sindical Independent i de Funcionaris del cos, Amadeu Bartolí. A falta de menys de tres mesos perquè se celebri l’esdeveniment, els agents desconeixen «totalment» quin serà el dispositiu de la guàrdia municipal. «Quan hi ha tant de secretisme, vol dir que alguna cosa no va bé», expressava Bartolí, que assegurava que «hem demanat dues vegades per escrit quin serà el nombre d’agents que es contactarà per l’esdeveniment i encara no hem rebut cap resposta».Falten menys de tres mesos perquè arribin els Jocs Mediterranis. El 22 de juny, Tarragona viurà la inauguració d’aquest esdeveniment internacional. Però els agents de la Guàrdia Urbana, encara no saben quin serà el dispositiu de seguretat del cos durant els nou dies de durada dels Jocs. Ni tan sols estan segurs que, amb la plantilla actual, siguin capaços de fer una cobertura adequada sense malmetre els drets laborals dels agents. Perquè segons Bartolí, «amb els números actuals a la mà, no tenim prou efectius com per fer front a un esdeveniment d’aquestes característiques».La Guàrdia Urbana de Tarragona compta, a hores d’ara, amb una plantilla de 161 agents. A aquesta xifra cal incorporar la vintena d’efectius que, entre la darrera setmana i avui mateix, s’incorporen al cos. «Amb aquest nombre, la plantilla seria prou adequada i començaríem a anar millor. Això sí, sempre i quan no estiguessin els Jocs Mediterranis entremig», subratllava Bartolí. Però si es té en compte les característiques de l’esdeveniment, l’alerta antiterrorista de nivel 4 i la situació política i social de Catalunya, «la plantilla és molt justa».Des de CSIF el que volen és «vetllar pels drets laborals dels treballadors». En aquest sentit, Bartolí expressava que «encara no sabem en quines condicions treballarem». El que tenen clar, però, és que durant els Jocs Mediterranis no podran demanar-se dies de permís ni vacances, tal com dicta un ordre de prefectura. «Entenem que és una mesura raonable, però també demostra que tenim una manca d’efectius preocupant», deia Bartolí.Ahir al matí va tenir lloc una Junta Local de Seguretat amb l’únic objectiu de preparar el dispositiu conjunt dels Jocs entre Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals. A hores d’ara, els agents de la Guàrdia Urbana encara no saben «absolutament res» sobre què hauran de fer durant els nou dies dels Jocs. «Entenem que no ens donin detalls per motius de seguretat, però es que ni tan sols sabem quants agents nous arribaran», expressava Bartolí.El mes de novembre de l’any passat, CSIF va demanar per escrit quin seria el nombre d’agents contractats. Fa unes setmanes, en veure que no hi havia resposta, ho van tornar a fer. A dia d’avui, aquesta xifra segueix sent una incògnita. «El secretisme demostra que alguna cosa no va bé», deia Bartolí.Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana i comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, expressava ahir, després de la Junta Local de Seguretat, que «la Guàrdia Urbana té prou agents per fer la cobertura dels Jocs Mediterranis». A més, destacava la vintena d’incorporacions que hi ha hagut al cos en les darreres setmanes. Segons Villamayor, el màxim responsable del cos va fer ahir una exposició del dispositiu de la Guàrdia Urbana que dóna «totes les garanties».