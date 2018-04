El Col·legi d'Advocats ratifica el canvi de nom

Passarà a ser l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

Actualitzada 05/04/2018 a les 17:13

L’Assemblea General Extraordinària de l’ICAT ha ratificat aquest dijous el canvi de nom de la institució que, un cop completada la tramitació que s’inicia a partir d’ara, deixarà de dir-se Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i es denominarà Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.El motiu d’aquesta iniciativa és la voluntat d’impulsar un canvi cultural per fomentar la igualtat de gènere al sector jurídic. Es tracta d’una proposta de la Comissió de Conciliació, Polítiques per a la Igualtat i Atenció al Col·legiat de l’ICAT, que ja va ser aprovada per unanimitat en la Junta de Govern del passat 2 de març.El canvi de nom anirà acompanyart de moltes altres mesures orientades a apoderar la dona en l’àmbit jurídic. En aquest sentit, l’ICAT ja treballa en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat per corregir tot allò que impliqui desigualtat de gènere. Dins d’aquestes actuacions, s’impulsarà també l’ús del llenguatge inclusiu com e eina per combatre estereotips i la discriminació de la dona.En l’àmbit de la conciliació, la Comissió treballa en l’equiparació dels permisos de maternitat i paternitat dels col·legiats mutualistes amb els de la resta de treballadors inclosos al Règim de la Seguretat Social. Entre d’altres reivindicacions, la Comissió també té entre els seus objectius el reconeixement de la maternitat o paternitat com a causa de suspensió d’actuacions judicials.