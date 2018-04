Tarragona amplia el programa d'assessorament energètic a famílies vulnerables

L’Ajuntament va orientar 70 famílies l’any passat perquè puguin reduir l’import de les factures

Actualitzada 03/04/2018 a les 13:59

L’Ajuntament de Tarragona estendrà a tota la ciutat el programa d’assessorament energètic a famílies vulnerables. Segons ha anunciat aquest dimarts la regidora de Serveis a la Persona i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), Ana Santos, el programa serà permanent en el temps a partir del mes de maig, amb sis hores d’atenció setmanals. D’aquesta manera, el consistori dona per finalitzat el programa pilot que es va portar a terme l’any passat als barris de Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, i que es va saldar amb un total de 70 famílies ateses. La iniciativa té com a objectiu assessorar i informar les unitats familiars més desafavorides per tal que puguin disminuir els imports de les seves factures de subministraments d’aigua, gas i electricitat. Malgrat tot, en general el consistori ha detectat un fort increment de la demanda d’ajuts d’urgència per al pagament de rebuts i, també, dels informes de vulnerabilitat comunicats a les empreses subministradores.