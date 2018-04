Secretisme absolut sobre el dispositiu de seguretat dels Jocs Mediterranis

Es desconeixen el nombre d’agents que el formaran perquè, segons el regidor Javier Villamayor, «seria prematur donar aquesta dada»

Actualitzada 04/04/2018 a les 12:24

Quan falten tres mesos per la celebració dels Jocs Mediterranis, es desconeixen encara els detalls del dispositiu que vetllarà per la seguretat de l’esdeveniment. Aquest matí ha tingut lloc una nova Junta de Seguretat, que ha comptat amb la presència dels Mossos d’Esquadra, el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, a més de les policies locals dels municipis on se celebren els Jocs. En acabar, el regidor de Seguretat Ciutadana i comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació. Preguntat pel nombre d’agents que arribaran a la ciutat entre els dies 22 de juny i 1 de juliol, Villamayor expressava que «seria prematur donar aquesta dada» però que «totes les forces i cossos de seguretat s’han compromès a portar a Tarragona tots els mitjans necessaris per fer complir el Pla Director de Seguretat».Villamayor expressava que «hem de ser prudents», per aquest motiu, no es va donar cap detall concret del dispositiu que arribarà a Tarragona pels Jocs. «Tenim una garantia absoluta per part de Mossos d’Esquadra que reforçarà el nombre d’agents en unitats específiques de detecció d’explosius, vigilància d’autoritats, etc. Tal com passarà amb la resta de cossos a l’aeroport de Barcelona, de Reus o a l’estació del Camp de Tarragona», deia Villamayor. Cal recordar que Catalunya es troba en alerta antiterrorista nivell quatre. A més, segons Villamayor, també es té en compte «la situació política i social actual de Catalunya».Segons informava l’Ajuntament, el Pla, liderat per la Direcció General de la Policia, garanteix la celebració pacífica i ordenada de l’esdeveniment esportiu, maximitza la seguretat dels participants, organització, col·laboradors, seguidors, residents i visitants i controla que el desenvolupament de l’esdeveniment es faci d’acord amb la normativa esportiva i lleis del país. Durant el mes d'abril, el Pla Director es presentarà a totes les ciutats seu dels Jocs Mediterranis de 2018.