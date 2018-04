Retencions a l'A-7 i a la T-11 per la retirada d'un camió accidentat a Tarragona

S'han format cues de fins a quatre quilòmetres en ambdues carreteres

Actualitzada 04/04/2018 a les 10:32

La carretera T-11 i l’autovia A-7 pateixen fortes retencions, el matí d’aquest dimecres 4 d’abril, a causa de la retirada d’un camió accidentat el passat 18 de març a l’A-7 a l’alçada de Tarragona. En concret, hi ha cues de vehicles de fins quatre quilòmetres en ambdues carreteres.El camió va tenir l’accident el passat 18 de març al punt quilomètric 1.159 de l’A-7, a Tarragona. Aquell mateix dia es va apartar el vehicle deixant-lo fora de la via, però no ha estat fins avui dimecres 4 d’abril quan s’ha procedit a la seva retirada. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la calçada es troba tallada en aquest punt, motiu pel qual es fan desviacions per la T-11 i l’A-27. A causa d’això, hi ha retencions tant a l’A-7 com a la T-11 en sentit nord de fins quatre quilòmetres, mentre que l’A-27 no presenta afectacions.