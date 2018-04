Milà i García declaren als jutjats durant poc més d'una hora pel pla de la Budellera

El regidor de Territori de l'Ajuntament de Tarragona ha sortit per la porta del darrere per esquivar la premsa que s’aplegava davant l’edific

Actualitzada 04/04/2018 a les 13:05

El regidor de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, ha declarat aquest dimecres com a investigat, durant poc més d’una hora, davant el jutjat d’instrucció número 1 de la ciutat. La citació s’ha produït arran d’una querella de la CUP de Tarragona per presumptes irregularitats en els procediments del pla urbanístic de la Budellera. Juntament amb el regidor també ha comparegut el constructor José Luís García. Tots dos han respost les preguntes que se’ls ha formulat, segons fonts jurídiques. Es dona el cas que Milà ha sortit per la porta del darrere dels jutjats per esquivar la premsa que s’aplegava davant l’edifici. En la querella admesa a tràmit, la CUP acusa Milà i García dels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d’influències i sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme. Els cupaires, que estan personats en la causa com a acusació popular, sol·licitaran la declaració de testimonis -tècnics municipals i dels despatxos professionals dels dos querellats- i la pràctica de més proves documentals.