La Xarxa Tarragona Saludable dedica el mes d'abril a la salut

El programa inclou 20 activitats per fomentar hàbits saludables entre la ciutadania

Actualitzada 04/04/2018 a les 15:21

La Xarxa Tarragona Saludable, que integra entitats que treballen en promoció de la salut, ha organitzat la 5ª edició del mes de la salut amb vint activitats adreçades a diferents edats. Dintre del programa Abril, mes de la salut hi ha caminades, balls, xerrades, tallers, curses, cinefòrum i gimnàstica, que es desenvoluparan durant el mes d’abril per promoure un estil de vida saludable.Sota el lema Tarragona saludable amb els Jocs Mediterranis 2018, gran part del programa va dedicat a promocionar l’activitat física entre els ciutadans, fet que aporta molts beneficis.Les caminades per la ciutat, alhora que es gaudeix de l’entorn, són un puntal bàsic de la programació. Aquest és el cas de la VI caminada A bon pas, fem salut a Tarragona, que tindrà lloc el dia 10 i sortirà del Camp de Mart, en la que hi participen diferents entitats de la ciutat coordinades per l’Agencia de Salut Pública al Camp de Tarragona.El dia 8 hi haurà una altra caminada a proposta del Col·legi de Veterinaris però amb les persones que tenen gossos, així podran anar amb la seva mascota, la sortida serà des de la plaça de la Font. S’han organitzat altres caminades des de dos centres d’atenció primària: Muralles i Torreforta-La Granja i, un ball a l’aire lliure, des del Jaume I.Altres activitats programades són: una sessió de rehabilitació aquàtica del limfedema a la piscina del Serrallo, organitzat per l’AECC; cinefòrum amb No seras un estraño i 100 metros, a la sala d’actes del Col·legi de Metges; una xerrada sobre la salut de l’infant a través dels seus dibuixos, a la seu del Col·legi de Pedagogs; un envelat de fotoprotecció solar, al voltant del Mercat Central, per iniciativa del Col·legi de Farmacèutics i una taula rodona sobre LaLiga Genuine, o de com posar el valor en les (dis)capacitats, a la seu del Col·legi oficial de Psicologia.La tradicional trobada dels Tarraconins saludables se celebrarà el dia 15 pel matí amb activitats esportives i d’oci familiar a l’Anella Mediterrània.També estan previstes sessions d’activitat física adaptada a la gent gran, organitzades per la Fundació Siel Bleu, i per a persones amb cadira de rodes, una iniciativa del CAP La Granja-Torreforta i La Salle Torreforta.Finalment també es faran tallers: un d’higiene i cura del nadó, un altre sobre la salut del nostre cor i del nostre cervell al CAP Muralles, i un tercer taller de Suport Vital Bàsic, a la Creu Roja.El dia 6 d’abril s’il.luminarà la façana de l’Ajuntament per commemorar el dia mundial de l’activitat física.Enguany se sortejaran entrades per assistir als Jocs Mediterranis entre tots els participants a les activitats. El sorteig tindrà lloc el 15 de maig a les 11h, al pati Jaume I de l’Ajuntament.Totes les activitats són gratuïtes.La Xarxa Tarragona Saludable està formada per entitats que treballen per millorar la salut dels tarragonins. Actualment està formada per Creu Roja, Institut Català de la Salut, Atenció Primària, Agència de Salut Pública de Tarragona, Muralles Salut, Xarxa Santa Tecla, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Col·legi Oficial de Metges, Col·legi Oficial de Psicòlegs, Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs, Col·legi Oficial de Veterinaris, Associació Española Contra el Càncer-Catalunya Contra el Càncer, Fundació Siel Bleu, Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, Tarracosalut, Grup de Treball de Salut Sexual i SIDA, Europe Direct, Associació La Muralla i l’Ajuntament de Tarragona.