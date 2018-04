L'hotel Imperial Tarraco obrirà l'estiu de l'any vinent amb 139 habitacions

Segons la regidora de Turisme, amb aquest establiment Tarragona «guanyarà competitivitat»

Actualitzada 03/04/2018 a les 19:49

Promoció turística

L’hotel Imperial Tarraco, que va tancar les portes el 21 de maig de 2017, tornarà a obrir l’estiu de 2019 després de la seva reforma integral. Les obres provocaran canvis notables en l’estructura i l’organització de l’hotel. Segons assegurava la regidora de Turisme de l’Ajuntament i presidenta del Patronat, Inmaculada Rodríguez, «el nou Imperial Tarraco s’inaugurarà l’estiu de l’any vinent i tindrà 139 habitacions». Aquesta serà una de les diferències més importants amb el vell edifici, que comptava amb 170 habitacions. «És un projecte molt bonic i guanyarem competitivitat», expressava Rodríguez.Les obres de reforma de l’hotel van començar el passat mes de gener. El nou propietari, Alta Diamond Projects, va adquirir l’hotel de la cadena Husa, presidida per Joan Gaspar, per un import aproximat als vuit milions d’euros. Segons Rodríguez, els propietaris estan «molt il·lusionats» amb el projecte. El nou establiment tindrà la qualificació de quatre estrelles superior i està previst que obri les portes l’estiu de l’any vinent, encara que es podrien escurçar els terminis. Per la regidora de Turisme i presidenta del Patronat, el més important és que Tarragona «guanyarà competitivitat». «Recuperarem un hotel de referència i podrem allargar les temporades gràcies als grans espais per celebrar congressos i trobades que té a l’interior», manifestava Rodríguez.El nou Imperial Tarraco perdrà 40 habitacions –abans en tenia 170 i ara en tindrà 139–, però guanyaran espai i tindran una ubicació envejable: totes estaran encarades al mar. D’altra banda, l’edifici comptarà amb una gran terrassa amb piscina a la part superior. «Guanyarem en qualitat», expressava Rodríguez. Sobre les tarifes que la cadena hotelera aplicarà en un hotel d’aquestes característiques, la presidenta del Patronat expressava que «de ben segur que el preu s’ajusta a les característiques de l’hotel i també a Tarragona». De fet, l’Imperial Tarraco serà l’únic amb la qualificació de quatre estrelles superior a la ciutat.D’altra banda, Rodríguez informava que el Patronat estarà present a la fira Mercat Escapades, que se celebra a Barcelona el mes de maig. Allà, es promocionarà Tarragona com un destí turístic de referència i també es vendran entrades per esdeveniments com Tarraco Viva o el MiniPop. A més, la ciutat estarà present amb un stand propi. L’objectiu del Patronat és que Tarragona esdevingui un destí turístic de temporada estival, però també durant la resta de mesos de l’any. Segons Rodríguez, això s’aconseguirà amb projectes com el de l’hotel Imperial Tarraco.