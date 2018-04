«Els secrets dels trucs són fàcils de trobar, però en el fons la gent no els vol saber»

El mag madrileny actuarà el pròxim dissabte 7 d’abril a La Canonja, en el marc de les 13es Jornades de Màgia Impossible

—Va ser als vint anys. Portava practicant màgia des dels dotze i actuant des dels quinze anys, però amb vint vaig descobrir que la màgia seria la meva professió. En aquella època estudiava Psicologia a la universitat i vaig haver de triar. Vaig crear la meva productora i vam perdre un psicòleg, però vam guanyar un mag.—Sense cap dubte, Juan Tamariz ha estat molt influent en la meva carrera. Això, malgrat que la seva màgia i la meva no s’assemblen gens. Però la manera de pensar i d’estructurar un joc de màgia, sens dubte, ho he après de Juan.—Va ser bonic i em van animar molt a seguir creant. Gràcies a aquests reconeixements em van començar a contractar fora d’Espanya i vaig recórrer el món sencer.—Es tracta d’una tele transportació fent servir les xarxes socials. És un efecte nou que vaig inventar fa uns cinc anys i va cridar l’atenció de David Copperfield, que em va comprar els drets per fer-lo als Estats Units.—Poder aprendre el mètode de treball d’un dels mags méscèlebres del nostre temps ha estat increïble. La seva capacitat de treball és molt gran, i la manera que té de pensar en la màgia resulta sorprenent. Poder col·laborar amb ell en el procés creatiu d’aquesta màgia ha estat molt interessant.—Que sigui fascinant per al públic, que compleixi els seus desitjos, que sigui impossible i, sobretot, que sigui interessant.—La informació sempre ha estat aquí. Qui vulgui buscar el secret dels trucs el pot trobar fàcilment, però jo sostinc que, en el fons, la gent no vol saber-ho, per això mai ho busquen.—Ara mateix estic creant noves il·lusions per a un nou xou. Al mateix temps, estic de gira amb els meus espectacles. A l’estiu viatjaré a Las Vegas i a Corea del Sud per actuar.—Serà un gran xou de màgia per a tots els públics. Hi presentaré les meves últimes creacions màgiques i serà un espectacle molt interactiu. També empraré tecnologia, utilitzant un dron que serà el meu assistent a dalt de l’escenari.