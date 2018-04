Els independentistes convoquen una concentració davant l'Audiència

Demà dijous, declaren cinc persones pels fets que van ocórrer el 3-O, dos dies després del referèndum

Actualitzada 04/04/2018 a les 19:04

Diversos col·lectius independentistes han convocat una concentració davant l’Audiència de Tarragona, a les 9 hores del matí de dijous, coincidint amb la data en què cinc persones han d’anar a declarar pels fets que van ocórrer el 3 d’octubre passat, només dos dies després de la celebració del referèndum. En el curs de la trobada, els convocants donaran a conèixer diverses iniciatives en les quals estan treballant. Avui a la tarda, a les escales de la Catedral, hi ha hagut un primer tast. En el decurs de la concentració, en la que hi han estat presents, entre altres, representants de Junts per Catalunya com Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament de Catalunya; d’ERC i de la CUP, s'ha anunciat la «creació d’espais per defensar-nos de la repressió a Tarragona».Els convocants han fet «una crida a la ciutat» per «aturar els atacs de l’Estat» i «a favor de la democràcia i de la llibertat d’expressió». Una de les iniciatives consistirà a obrir un espai a la xarxa on es penjaran imatges, vídeos i opinions relacionades amb «la repressió que s’està exercint». Una portaveu dels col·lectius ha informat que totes les entitats que ho desitgin «podem sumar-se a aquesta plataforma que, de moment, és virtual, i està en fase de construcció». En la seva intervenció, ha recordat que «més de vint tarragonins estan encausats per defensar les urnes i la llibertat d’expressió».Per altra banda, en la trobada s'ha informat que, en pròximes jornades, «farem públic un manifest amb tot tipus d’entitats, també internacionals», que forma part de la campanya No tenim por, dissenyada per fer front al fet, han dit, que «no ens volen organitzats al carrer i volen que no ens puguem expressar». És per aquest motiu que «fem una crida a la ciutat i les entitats per aturar els atacs que ens arriben des de l’Estat».Entre les persones cridades a declarar dijous es troben els regidors de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona Laia Estrada i Jordi Martí.