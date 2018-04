Es votarà a l'assamblea general extraordinària de l'ICAT la nova proposta

Actualitzada 04/04/2018 a les 15:17

L’assemblea general extraordinària de l’ICAT sotmetrà demà a aprovació dels col·legiats la proposta de canvi de nom de la institució. La proposta de la Comissió de Conciliació, Polítiques per a la Igualtat i d’Atenció al Col·legiat -que ja es va aprovar per unanimitat en Junta de Govern- passaria de dir-se Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona a anomenar-se Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.La raó del canvi de denominació és evitar la discriminació de gènere que suposa utilitzar com a concepte genèric un terme masculí.