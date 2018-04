Dow i la URV lliuraran aquest dijous el 40è Premi Dow

Reconeixeran el mèrit acadèmic de l’alumne més destacat de l’ETSEQ

Actualitzada 04/04/2018 a les 17:52

El proper dijous, 5 d’abril, Dow Tarragona acollirà una nova edició de l’acte de lliurament del Premi Dow 2018. Un any més, la companyia i la URV han unit esforços per reconèixer el mèrit acadèmic i la projecció professional de l’alumne o alumna més destacat del darrer curs de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ).L’acte de lliurament del Premi Dow 2018 comptarà amb la presència com a principal autoritat de la companyia de Javier Constante, Vicepresident Comercial i President de l’equip de lideratge comercial per a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i la Índia, així com amb d’altres representants internacionals, nacionals i regionals de Dow, que estaran acompanyats per una àmplia representació del teixit econòmic, social i acadèmic del nostre territori.