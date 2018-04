A Tarragona es faran 110 activitats proposades per 58 entitats socials

Un total de 3.500 activitats

Caixabank busca voluntaris per la Setmana Social, que es durà a terme entre els dies 7 i 15 d'abril a tota Espanya. Durant aquests nou dies, un de cada quatre empleats de CaixaBank, la Fundació Bancària ”la Caixa”, CriteriaCaixa i filials participaran, de forma voluntària, en algunes de les 3.500 activitats que unes 1.500 entitats socials locals han posat a la seva disposició a totes les províncies d'Espanya.En aquesta edició, els empleats podran convidar a clients perquè els acompanyin i participin en alguna de les activitats voluntàries que es realitzen gràcies a l'ajuda de l'Obra Social “la Caixa”. En concret, a Tarragona, els empleats que s’adhereixin a aquesta iniciativa solidària, podran participar a alguna de les 110 activitats proposades per 58 entitats socials locals.Després de l'èxit obtingut a la primera edició, l'entitat financera s'ha marcat l'objectiu de mobilitzar a 10.000 voluntaris perquè participin en aquesta iniciativa solidària i que puguin conèixer, de primera mà, el treball que realitzen les entitats locals vinculades a l'Obra Social “la Caixa”. A pocs dies per iniciar aquesta segona edició, ja hi ha 8.000 inscrits.De les 3.500 activitats proposades a Espanya, destaquen les que tenen com a finalitat el suport a persones amb problemes de salut o amb discapacitat (36%); que contribueixen a la lluita contra la pobresa (23%); activitats lúdiques per a nens i persones grans (18%); contra l'exclusió social dels immigrants (7%); impuls a la cultura i educació (10%); foment de la inserció laboral (3%); i activitats relacionades amb la ciència, el medi ambient i la recerca (1%).Així mateix, a aquestes activitats se sumen aquelles en les quals poden participar els equips de l'àrea Internacional de CaixaBank situats a 18 països estrangers on l'entitat té presència a través d'alguna oficina. En concret, s'han obert 95 places de voluntariat a la Xina (Hong Kong, Beijing, Xangai), Singapur, Xile, Algèria, França (París), Itàlia (Milà), Egipte, Sud-àfrica, Estats Units (Nova York), Gran Bretanya (Londres), Índia, Colòmbia, Perú, el Marroc (Casablanca, Tànger), Polònia, Mèxic, Àustria (Viena) i Alemanya (Frankfurt).Durant tota la Setmana Social, les persones implicades podran continuar el seu desenvolupament i publicar informació i fotos amb el hashtag #SerVoluntarioSuma