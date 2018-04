Retiren la xemeneia que estava a punt de caure d'un bloc de pisos de Sant Pere i Sant Pau

El fort vent de dissabte va trencar una xemeneia que fins aquest dimarts es trobava al terrat de l'edifici i podia causar algun dany major

Actualitzada 03/04/2018 a les 15:06

Els Bombers de la Generalitat han retirat, el migdia d'aquest dimarts 3 d'abril, la xemeneia que el vent va trencar el passat dissabte i que va quedar al terrat del bloc de pisos Tarragonès del barri Sant Pere i Sant Pau fins avui amb possibilitat de causar danys majors. En el servei hi ha treballat una única dotació.Alguns veïns del barri tarragoní van trucar el mateix dissabte als Bombers per tal que es retirés la xemeneia, però el cos va respondre que qui hi havia d'alertar era la comunitat de veïns. És per això que es va iniciar una crida a través de les xarxes socials perquè els veïns de l'edifici truquessin als Bombers abans que la xemeneia caigués a terra i pogués provocar algun ferit.Finalment, la xemeneia ha estat retirada aquest dimarts arran de l'avís que la Guàrdia Urbana de Tarragona ha fet arribar als Bombers, a les 12 del migdia, alertant de l'alt risc de caiguda de l'objecte. Fins al lloc s'hi ha traslladat una dotació de Bombers, que ha donat per finalitzat el servei a les 2 del migdia.