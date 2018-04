Les entrades per als Jocs Mediterranis tindran un preu d'entre 5 i 20 euros

La venda s’iniciarà a finals del mes d’abril o inicis de maig i la previsió és que assisteixin a les diferents proves uns 150.000 espectadors

Actualitzada 02/04/2018 a les 19:20

Gairebé 4.000 inscrits

Les entrades per assistir a les competicions dels Jocs Mediterranis «tindran preus populars», que seran, «majoritàriament», de 5, 10, 15 i 20 euros, va manifestar ahir a aquesta redacció del regidor de l’Ajuntament i comissionat de Tarragona 2018 Javier Villamayor. Les entrades es posaran a la venda «a finals d’abril o inicis de maig», a través de l’operadora Ticketmaster, va informar.La data que regirà per a començar la distribució de les entrades dels diferents esdeveniments esportius es fixarà en funció del tancament de les inscripcions de les delegacions internacionals que hi intervindran en les competicions que es duran a terme en les setze seus dels Jocs. La previsió és que assisteixin prop de 150.000 espectadors, entre el 22 de juny i l’1 de juliol, distribuïts en les 33 disciplines esportives que entraran en competició.Els preus de les entrades apuntats per Villamayor no contemplen les cerimònies d’inauguració i de clausura dels Jocs, que se celebraran al Nou Estadi de Tarragona, tot i que el comissionat de Tarragona 2018 va indicar que «també seran populars» perquè l’objectiu és que pugui gaudir el nombre més gran d’espectadors possible.Villamayor es va mostrar convençut que totes les seus i esports dels Jocs vendran tot el paper que posarà a la venda Ticketmaster a partir d’una data que es donarà a conèixer en les pròximes setmanes. «Estem pendents del tancament de les inscripcions de les delegacions internacionals» per iniciar el procés dvenda. «El passat 22 de març vàrem fer la primera llista d’inscrits i vam poder comprovar que s’havia batut el rècord», va subratllar el comissionat dels Jocs. Villamayor va insistir a dir que «els preus seran populars perquè no es tracta de recaptar molt sinó de facilitar que la gent interessada en assistir-hi a les competicions ho pugui fer sense haver de fer una gran despesa econòmica».Els Comitès Olímpics Nacionals que intervindran en els Jocs Mediterranis han expressat el seu suport a Tarragona 2018 amb xifres, ja que aportaran una important participació en la majoria de competicions, incloent-hi també la d’esports que debuten en uns Jocs Mediterranis, com són triatló, bàsquet 3×3 i waterpolo femení, i la d’esports que es recuperen després de la seva absència en els últims Jocs Mediterranis de Mersin, com són el golf i l’hípica.Al tancament de la fase d’inscripcions numèriques s’han comptabilitzat un total de 3.978. S’ha de tenir en compte que aquesta xifra no correspon al nombre d’esportistes únics sinó que es tracta del nombre de participacions. Per citar un exemple, la inscripció d’un equip d’handbol es comptabilitza com una única inscripció, mentre que la inscripció d’una mateixa atleta en diferents proves d’una disciplina es comptabilitza com a diferents inscripcions.La xifra definitiva d’esportistes participants en els Jocs Mediterranis es concretarà una vegada es tanqui la fase d’inscripcions nominals a principis de juny.