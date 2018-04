La cadena humana a favor de la Budellera ja té pancartes

L’acció es durà a terme el 14 d’abril en defensa d’un nou urbanisme

Actualitzada 02/04/2018 a les 19:13

Els organitzadors de la cadena humana que, sota el títol Salvem la Budellera, enllaçarà la plaça de la Font i el Pla de la Seu el pròxim 14 d’abril, ja preparen aquesta activitat amb la confecció de diverses pancartes amb textos com «Rehabilitem cases i barris», «Protegim el pulmó verd» o «Quin futur volem? El canvi comença en nosaltres».Aquesta acció, dissenyada per donar suport a l’aplicació a Tarragona d’un nou urbanisme, s’iniciarà a les 12 hores. Els convocants, entre els quals es troben Salvem la Llaga, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona i la Federacció d’Associacions Veïns de la Zona de Llevant, defensen que «un altre urbanisme és possible», reclamen «la protecció» del pulmó verd del terme municipal i la consolidació de l’Anella Verda Gaià-Francolí, i també advoquen per un nou urbanisme al centre de la ciutat, amb la rehabilitació de pisos, i relligar els diversos barris de Tarragona.