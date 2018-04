L'Institut Comte de Rius de Tarragona finalista al Premi Europeu de Prevenció de Residus

La cerimònia de lliurament se celebrarà el dia 22 de maig a Brussel·les, en el marc de la Green Week

L’Institut Comte de Rius de Tarragona, Rezero –Fundació Prevenció Residus i Consum–, i la Fundació Real Dreams han accedit a la fase final del Premi Europeu de Prevenció de Residus. D’aquesta manera, tres dels 18 finalistes de tota Europa corresponen a projectes catalans, que s’han classificat en tres categories diferents:L'Institut Comte de Rius de Tarragona ho ha fet en la categoria d’ Institucions Escolars , amb un set d’activitats per a alumnes de secundària centrades en repensar i redissenyar aparells ortopèdics i mèdics reutilitzant materials, com pantalles de llum, plaques amb llum i música, o cadires de rodes amb llums de bicicletes reutilitzats, per ajudar persones grans o amb necessitats específiques.Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum ho ha fet en la categoria d'Associacions amb la campanya Jo soc Coco i Fundació Real Dreams dintre de la categoria d'Empresa amb un circuit amb visió d’economia circular i social per reutilitzar ordinadors d’empreses tecnològiques reparats per a ONG.El veredicte del jurat, que està format per especialistes europeus independents en matèria de prevenció de residus, es farà públic en una cerimònia de lliurament de premis a Brussel·les el dia 22 de maig. L’esdeveniment forma part de la EU Green Week EU que té lloc del 21 al 25 Maig de 2018.