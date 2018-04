Intent de robatori amb força a una botiga del carrer Mossèn Ritort i Faus

Un individu va forçar la persiana i va trencar el vidre de la porta amb un objecte pesat, però afortunadament no va poder endur-se res

Actualitzada 02/04/2018 a les 18:55

Nou robatori amb força a la ciutat de Tarragona. Aquesta vegada, però, el lladre no va aconseguir fer-se amb el botí. Els fets van tenir lloc la matinada de dimecres a dijous de la setmana passada, cap a dos quarts de dues. Un individu jove, d’uns trenta anys, segons diversos testimonis, va forçar la persiana d’una botiga de cosmètics i va trencar el vidre per accedir-hi. Pocs minuts després, va tornar a sortir amb les mans buides. La Guàrdia Urbana va arribar al lloc dels fets, però no va tenir temps suficient per detenir l’home, que va marxar del carrer Mossèn Ritort i Faus ràpidament.Passaven pocs minuts de dos quarts de dues de la matinada de dijous quan, de sobte, el silenci nocturn del carrer Mossèn Ritort i Faus es va trencar per tres cops consecutius. Aquests, eren el resultat de l’impacte d’un objecte pesat –possiblement un martell o una maça– contra el vidre del número 5, una botiga de cosmètics i de depilació. Un lladre estava intentant accedir al local. Per a fer-ho, va forçar la persiana i va colpejar el vidre, de diverses capes, fins a trencar-lo.L’individu va estar-se a l’interior del local aproximadament un minut, segons expressaven a aquest mitjà alguns testimonis, que van veure des dels balcons l’escena al complet. Després, l’home, d’uns trenta anys, vestit amb un polo blanc i el coll blau i d’un metre setanta d’estatura, va arrosegar-se pel forat que ell mateix havia fet al vidre i va sortir. Abans d’aixecar-se, va mirar a banda i banda del carrer. Amb pas ràpid però sense córrer, el lladre va marxar en direcció al carrer Pin i Soler.La Guàrdia Urbana estava alertada dels fets des de feia uns minuts. Aproximadament cinc minuts després de la sortida del lladre, una patrulla d’agents va arribar al lloc dels fets. Els testimonis van alertar-los de la direcció de fugida de l’home, però no van tenir sort. Minuts més tard, una altra patrulla va arribar al carrer Mossèn Ritort i Faus per abaixar la persiana de la botiga i trucar a la propietària.L’endemà al matí, la propietària de la tenda de cosmètics i depilació es trobava a l’interior del comerç, que lluïa encara el vidre trencat pels cops del lladre. Mentre pintava les ungles a una clienta, explicava amb alegria que el lladre no havia robat res. «Tenia una guardiola plena de monedes al fons del local, a sobre la taula, i ni tan sols això va agafar», explicava alleugerida. Tot i això, lamentava la violència amb la qual el lladre havia entrat a la seva botiga. També es preguntava com hauria pogut forçar la persiana. «I del vidre, no en parlem, perquè té diverses capes. Li devia donar molt fort fins a arribar a trencar-lo», apuntava.Els robatoris amb força han repuntat a la ciutat de Tarragona en els darrers mesos. El 2017, l’augment va ser quasi del 13%. Desenes de vehicles amb vidres trencats i incursions amb força en habitatges són els episodis més habituals les darreres setmanes en l’àmbit de successos.