Els calçots i Tarragona 2018

Les cent raons per participar dels Jocs Mediterranis presenten opcions per a tots 'els gustos'

Actualitzada 02/04/2018 a les 20:15

Entre les cent raons que publica el web dels Jocs Mediterranis per participar de manera activa en Tarragona 2018 o remarcar la importància de l’esdeveniment esportiu que acollirà la ciutat i quinze seus més del 22 de juny a l’1 de juliol crida l’atenció, per curiosa, la raó 88, que diu que «els comitès olímpics podran saber quin gust tenen els calçots».Aquesta raó no especifica si el descobriment es podrà fer assaborint un gelat confeccionat amb calçot o si els membres els comitès olímpics estaran en disposició de degustar la típica calçotada del Camp de Tarragona. En el primer dels casos, l’opció seria prou raonable. En el segon, l’elecció pot comportar algun problema de digestió, tenint en compte la calor que es preveu farà durant els dies de competició. La temporada del calçot ja haurà finalitzat, però sempre hi ha algun valent que disposat a cruspir-se una calçotada sigui l’època de l’any que sigui. Bé, com menjar-se una olla aranesa a l’agost abans d’agafar el cotxe per tornar a Tarragona.