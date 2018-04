El secret de Tarragona ha estat desvetllat

Una nova cervesa, La Tarragonina, s’amagava darrere una campanya de màrqueting que regalava llapis

Actualitzada 02/04/2018 a les 19:35

Durant uns dies, els tarragonins i tarragonines es van trobar pel carrer amb uns joves que els preguntaven si sabien guardar un secret. Si la resposta era afirmativa, els regalaven un llapis amb la frase «Tarragoní/na+Llapis=SECRET DE CIUTAT», i els convidaven a seguir la campanya per les xarxes socials per tal de saber què s’amagava darrere la pregunta.Finalment, la resposta ha estat desvetllada. El secret més ben guardat de la ciutat és una nova cervesa artesana, La Tarragonina.Els artífexs de la campanya i de la nova cervesa són els responsables de la jove empresa Gintoniza, que ara fa un any i mig es van llençar a la producció de cervesa artesana amb La Vallenca i, poc temps després, van presentar La Montblanquina. Ara arriba la tercera aposta de l’empresa, aquest cop vinculada a la capital del Tarragonès.«La Tarragonina és una cervesa amb una essència molt artesana, aromàtica i lleugera de gust, amb una tonalitat groguenca, gairebé daurada, que es pot prendre a totes hores», explica el seu creador, Pol Martín. El secret de La Tarragonina, apunta, es desvetlla després d’interactuar amb el llapis i l’envàs.Amb molta creativitat i poc pressupost, els joves empresaris han arribat a repartir fins a 10.000 llapis per tota la ciutat de Tarragona, gestant així una campanya de màrqueting original i, sobretot, efectiva.Pel que fa a La Tarragonina, la imatge escollida per a l’etiqueta és la de la Medusa, personatge de la mitologia grega associada a la ciutat de Tarragona pel famós mosaic que va ser trobat a la pedrera del Port de Tarragona i que s’exposa al Museu Arqueològic de la ciutat. La il·lustració és de l’artista tarragoní Edu Polo amb alguns elements de Maria Armengol, i ens mostra una Medusa d’aspecte juvenil i molt desafiant. «Pensem que La Tarragonina és un producte molt diferent a tot el que s’ha fet fins ara, per això diem que és desafiant i atrevida, com el que transmet la Medusa de l’etiqueta», apunta Martín. La il·lustració es complementa amb detalls de la Catedral, el Pont del Diable i el Balcó del Mediterrani. Amb aquesta imatge, expliquen els seus artífexs, es busca arribar al públic més jove.Dels beneficis obtinguts amb la venda de La Tarragonina se’n destinarà un 5% per a la conservació de les platges de Tarragona. La idea és fer un concurs per associacions o iniciatives locals relacionades amb el medi marítim i tot el que l’envolta.La Tarragonina s’elabora a l’obrador de la cervesa Rosita, ubicat al poble d’Alcover. Aquesta nova cervesa ja està disponible a diversos establiments de la demarcació, però es pot trobar sobretot a la ciutat de Tarragona. Per saber en quins comerços es despatxa es pot consultar la pàgina web de la marca, on hi ha un mapa interactiu amb tots els punts de venda ( www.latarragonina.cat ).