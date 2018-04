El Port de Tarragona inicia les obres de renovació del passeig marítim

Es preveu que els treballs estiguin enllestits l’any vinent

Aquest dimarts s’han iniciat les obres de renovació del Passeig Marítim Rafael Casanova, a Tarragona, que tenen un termini d’execució de nou mesos. El projecte afecta el vial adjacent a la platja del Miracle on es troba la nova passarel·la per a vianants que construeix el Port de Tarragona. L’objectiu és adaptar el passeig a la nova realitat de connexió de la façana marítima amb la ciutat, de manera que el vial i les instal·lacions portuàries més properes d’ús ciutadà -com són el port esportiu, el dic de Llevant i la zona ludicocultural del Moll de Costa-, siguin de millor accés i adquireixin un ús més urbà i ciutadà, segons ha informat l’Autoritat Portuària. El projecte d’urbanització té un pressupost de 850.000 euros més IVA. Durant les obres es pavimentarà un vial amb un carril per a cada sentit, s’implementarà un carril bici, s’ampliarà la zona de pas per a vianants i s’instal·larà jardineria, arbrat i nou enllumenat.Segons el Port, la previsió és que els treballs estiguin enllestits a principis de l’any vinent. Mentre durin les obres, no es preveuen talls de circulació ni per als vehicles ni per als vianants. D’igual manera, l’accés a la platja tampoc es veurà afectat.