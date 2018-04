És el segon creuer d’aquesta temporada 2018

Actualitzada 03/04/2018 a les 15:12

El creuer Berlin de la companyia FTI ha atracat aquest dimarts 3 d’abril a la terminal de creuers del Port de Tarragona, ubicada al moll de Llevant. Es tracta d’un creuer de 139 metres d’eslora amb una capacitat per a 412 passatgers, que ha arribat a les 12 del migdia i té prevista la sortida per a la mitjanit. El Berlin arriba procedent de Cartagena i té com a destinació Barcelona.El proper creuer està previst per al dia 6 d’aquest mes. És el Costa Victoria, que obre la temporada de Costa Cruceros a Tarragona. Aquesta companyia, que té Tarragona com a port base, ha canviat el creuer de la temporada passada, el Costa neoRiviera, amb capacitat per a 1.727 passatgers, pel Costa Victoria, que pot allotjar fins a 2.394 persones.