Convoquen una marxa en 'topless' a Tarragona «per la pau»

La manifestació es farà dimarts a les 20 hores

Actualitzada 03/04/2018 a les 17:51

Marcha en Topless y no pasa nada porque lo ves, és el lema de la concentració que es farà dimarts, 3 d'abril, a les 20 hores a favor «de la pau». L'autor independent Jesús Antonio Fernández Olmedo ha organitzat la concentració «per la fi de la Guerra de Síria i altres conflictes armats».Està previst que la marxa surti des de la porta de l'Ajuntament de Tarragona i recorri els diferents carrers de la ciutat. Diverses pintures cobriran diferents parts del tors, «on diverses frases faran referència a la hipocresia dels governants respecte el conflicte sirià», afirma l'organització.Fernández Olmedo considera que «la guerra a Síria està moguda per interessos politics, militars, religiosos, territorials i internacionals a través de les potències mundials implicades a la mateixa». A la concentració es denunciarà mediante eslògans i pancartes «l'ús de Síria com a experiment d'armes químiques».Altres ciutats d'arreu d'Espanya també han participat en els últims mesos en marxes en topless per la pau. Entre elles hi ha: Toledo, Albacete, Guadalajara, Mérida, Cartagena i Alacant.