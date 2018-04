César Pastor i Jaume Marí reben els títols de Fill Adoptiu i Predilecte

Pastor va néixer a Lleó i sempre ha estat defensor del català i Marí va dirigir la Muntanyeta

El Saló de Plens del Palau Municipal ha acollit durant la tarda de dimarts l’acte de lliurament de les distincions de Fill Adoptiu de la ciutat a César Pastor, i de Fill Predilecte de la ciutat, a títol pòstum, a Jaume Marí. La regidora Anna Santos ha glossat la trajectòria de les dues persones reconegudes per l’Ajuntament. L’acte ha estat especialment emotiu pel record de Marí, qui va morir el 12 d’abril del 2017.César Pastor, nascut a Lleó el 1928, va entrar a treballar al Diario Español l’any 1945, primer fent tot tipus de feines de manteniment i impremta, però la crida al servei militar li va trencar aquest camí. Als anys setanta, Pastor va poder recuperar la seva vocació i va ser el redactor de la secció Aprendamos catalán del mateix diari, mentre es formava en diferents àmbits, com l’estudi de la Llicenciatura de Filosofia i Lletres (1976-1981).Per la seva banda, Jaume Marí va morir de manera sobtada l’any passat, quan era director general de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral la Muntanyeta. Marí era enginyer tècnic industrial i enginyer tècnic informàtic i havia desenvolupat la seva carrera professional com a tècnic informàtic, com a cap del Departament d’Explotació Informàtica i Responsable d’Atenció Informàtica, tot plegat a Repsol Petróleo (1979-1995). L’any 1995 va decidir dedicar els seus esforços a la gestió empresarial, compaginant-los amb la gestió d’entitats sense afany de lucre. Va tenir càrrecs de responsabilitat a MAES i APPC, amb una dedicació especial a la Muntanyeta.