En el marc del 60è Congrés Internacional de la Fundació Hugo Obermaier, que se celebra del 3 al 7 d’abril

Actualitzada 02/04/2018 a les 12:15

Patrimoni local d'interès mundial

El comportament i l'entorn ecològic que va acollir les comunitats de neandertals a la Mediterrània serà el tema central del 60è Congrés Internacional de la Fundació Hugo Obermaier, que se celebrarà del 3 al 7 d’abril a l'Aula Magna del campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona. L'esdeveniment reunirà més d'un centenar d'experts de diferents institucions europees que presentaran les darreres investigacions en la matèria. S'ha inscrit personal investigador en prehistòria d'institucions europees d'Alemanya, Espanya, Itàlia, Hongria, la República Txeca i Anglaterra. En total, es reuniran 110 especialistes que donaran a conèixer 32 ponències i 17 pòsters sobre les últimes novetats entorn els neandertals.Segons informa l’Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES), el 6 d’abril els assistents visitaran els jaciments de les Coves del Toll de Moià i l'Abric Romaní de Capellades (Anoia). En aquests indrets, la institució hi desenvolupa projectes d’investigació que han convertit ambdues localitats en un referent mundial per a l'estudi de la vida quotidiana i de l'organització social dels neandertals. El 7 d’abril, la ruta científica els permetrà conèixer l'Abric dels Rosegadors a la Pobla de Benifassà (Baix Maestrat), els Abrics de l'Ermita a Ulldecona (Montsià) i el Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta.Cada dos anys, la Fundació Hugo Obermaier realitza el seu congrés anual fora d'Alemanya, on té la seva seu. Fa dos anys l'IPHES va presentar la seva candidatura i el 2017 es va confirmar que el 60è congrés es desenvoluparia a Tarragona, ciutat on es troba ubicat aquest institut. Com a amfitrió, l’IPHES ha escollit la temàtica del congrés i dedicarà la jornada del 4 d’abril a l’estudi de les poblacions neandertals.Aquest centre contribueix amb tres comunicacions i quatre pòsters amb els seus diferents projectes sobre neandertals, especialment centrats en els jaciments de l'Abric Romaní i Teixoneres i Maltravieso (Càceres). A més, membres de l'IPHES col·laboren en tres comunicacions amb altres equips internacionals sobre els jaciments de Schöningen (Alemanya), Nadale Cave (Itàlia) i Kabazi II, Siuren I i Chokurcha (Crimea).Amb la visita científica que realitzaran a les Coves del Toll i a l’Abric Romaní, els experts internacionals tindran l'oportunitat de discutir de primera mà sobre els principals resultats que s'estan obtenint en aquests jaciments. Els alcaldes s’han felicitat de la projecció internacional dels seus jaciments gràcies als treballs de l'IPHES.L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha expressat la seva satisfacció per aquesta iniciativa. «És una oportunitat magnífica per augmentar la visibilitat internacional dels nostres jaciments i posicionar-los en el lloc que els correspon en el món de la ciència», ha manifestat.Per la seva banda, l'alcalde de Capellades, Aleix Auber, ha subratllat que l'Abric Romaní «s'ha convertit en un referent del paleolític al nostre país», tant pel registre documentat com per la investigació científica desenvolupada.