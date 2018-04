La bèstia tarragonina s’estrena com a complement per a les mones

Actualitzada 01/04/2018 a les 12:53

Els tarragonins que ho desitgin podran menjar-se una Cucafera de xocolata. Aquest element del seguici popular s’ha estrenat enguany com a xocolatina per decorar la Mona. La Cucafera s’ha elaborat amb la tècnica del xocotransfer amb la qual s’aconsegueix un resultat similar al d’una fotografia comestible amb tintes alimentàries.Aquesta peça de xocolata es pot encarregar en diverses mides i també s’ofereix en format piruleta. De cara a l’any vinent, està previst que s’estreni com a figureta de xocolata, en volum. La Cucafera de xocolata va sortir a la venda el passat dijous i la primera de les creacions es va vendre als 10 minuts de sortir a l’aparador de la Pastisseria Conde.