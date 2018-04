El Camp de Tarragona va viure un dels episodis més violents amb ratxes de vent que van arribar als 140 quilòmetres per hora

El vent va provocar moltes destrosses al Camp de Tarragona, des d’accidents de trànsit fent bolcar camions i caravanes, interrompre el servei ferroviari fins a arbres caiguts causant danys materials. Com és evident, la ciutat de Tarragona no va sortir il·lesa d’aquest fenomen meteorològic i, a banda de la multitud d’arbres caiguts pels diferents carrers de les ciutats, també va afectar alguns portals. Aquest és el cas d’un portal del carrer Vidal i Barraquer que va quedar completament destrossat a causa de les fortes ratxes del vent, que en alguns moments van arribar fins a 140 quilòmetres per hora.