Els Bombers reben fins a 25 trucades pel fort vent en menys d'una hora

Les ratxes de vent al Camp de Tarragona estan fregant els 110 quilòmetres per hora

Actualitzada 31/03/2018 a les 12:17

Protecció Civil va activar, ahir al vespre, l’alerta del pla Ventcat, ja que les ratxes de vent poden superar els 100 quilòmetres per hora. Aquest matí el vent encara està sent molt present al Camp de Tarragona i els ciutadans han alertat als bombers de diferents maleses que ha creat, com per exemple arbres caiguts. De fet, en zones com Mont-roig del Camp o el Perelló el vent ha superat els 100 quilòmetres per hora i a Constantí, ha arribat a 97 quilòmetres.En menys d’una hora els bombers han rebut fins a 25 trucades, només del Camp de Tarragona, per alertar d’aquestes destrosses del vent. De moment, els incidents no són gaire greus i els bombers han intervingut en molt poques ocasions.