Els Armats han sortit a les 4 de la tarda per fer els acataments als passos de les diferents condraries i germandats que participaran a la processó del Sant Enterrament

Actualitzada 30/03/2018 a les 17:34

Tarragona ha viscut, aquest Divendres Sant, la tradicional recollida de passos. Aquest any però, ho fa amb la incertesa de si la processó del Sant Enterrament podrà tirar endavant per l'amenaça de pluja, que finalment ha fet acte de presència cap a dos quarts de sis de la tarda. Per tal de ser previsors i no mullar-se, alguns dels passos han sortit tapats amb un plàstic transparent. Els Armats s’han dirigit, a les 4 de la tarda, a fer els acataments als passos de les diferents confraries i germandats que participaran a la processó del Sant Enterrament, situats en diferents espais de la ciutat.Un cop recollits, els passos són portats a la plaça del Rei. Allà es farà l’exposició de tots els passos participants i seguidament, a les 19.30h, es donarà inici a la processó del Sant Enterrament si la pluja ho permet.