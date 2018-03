Quatre dotacions de Bombers, entre elles dos hidroavions, han treballat en l'extinció del foc, ja extingit

Actualitzada 30/03/2018 a les 15:25

Quatre dotacions de Bombers han treballat, el migdia d'aquest divendres 30 de març, en un incendi de massa forestal al camí de Boscos de Tarragona. El foc s'ha originat quan passaven 4 minuts de les 2 del migdia a la zona del carrer Tramontana, concretament a la carretera que va de Boscos a Cala Romana, i s'ha donat per extingit a les 3 i 17 minuts del migdia. En total han cremat 900 metres quadrats.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat un total de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat per tal d'apagar les flames. També s'han activat dos hidroavions que finalment no han hagut d'actuar. El foc ha generat una visible columna de fum.