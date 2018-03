Imatges dels «presos polítics» i caputxons grocs a la processó convocada pel CDR de Tarragona

Desenes de persones han participat a la «processó pels presos polítics i exiliats» organitzada pel Comitè de Defensa de la República de la ciutat

Desenes de persones s’han concentrat aquest divendres Sant, a les 8 del vespre davant de la presó de Tarragona, per unir-se a la «processó pels presos polítics i exiliats» convocada pel CDR de la ciutat. En aquesta processó alternativa, s’hi han pogut veure diverses pancartes amb la imatge dels polítics que es troben empresonats, així com caputxons de color groc imitant aquesta característica indumentària de la Setmana Santa.Les concentracions els divendres al vespre davant la presó són habituals. Aquest cop però, coincidint amb que és Divendres Sant, el CDR ha volgut organitzar una «processó alternativa» per tal de reivindicar la llibertat dels polítics que es troben a presó i en altres països, ja que asseguren que «no descansarem fins que els tinguem a casa».