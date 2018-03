Emoció i devoció a la processó del Sant Enterrament

La pluja que ha caigut a la tarda no ha impedit als tarragonins viure un dels actes més importants de la Setmana Santa de la ciutat

Actualitzada 30/03/2018 a les 21:47

El tarragonins i tarragonines han omplert els carrers de la ciutat, un any més, per viure la processó del Sant Enterrament. Els assistents han viscut amb tanta o més emoció i devoció que mai aquest acte de Setmana Santa, un dels més importants, el qual han sortit a contemplar milers de persones. La pluja que ha caigut durant la recollida de passos ha creat incertesa entre els tarragonins, que no sabien si el temporal permetria que la Processó del Sant Enterrament recorregués els carrers de la Part Alta. Finalment però, el sol ha tornat i la Processó ha pogut iniciar la seva marxa. Això sí, alguns dels passos han sortit ben protegits amb un plàstic transparent per no mullar-se en cas que torni a ploure.Els Passos participants en aquesta important processó de la Setmana Santa tarragonina s’han exposat, una hora abans d’iniciar la seva marxa, a la plaça del Rei. En aquest indret hi ha hagut un bullici de gent que no ha volgut perdre l’oportunitat d’observar els Passos i estar presents en l’inici de la Processó.Milers de persones, que han guardat silenci per respectar i seguir aquest solemne acte tot seguint les recomanacions del ban de l’alcalde Ballesteros, han vist com la Processó recorria els carrers del nucli antic de la ciutat. En aquest esdeveniment hi ha participat una dotzena de confraries que aquesta tarda han estat el centre d’atenció a ulls dels tarragonins.Els actes de Setmana Santa seguiran demà dissabte amb la Processó de la Mare de Déu de la Soledat, que recorrerà els carrers de la Part Alta a partir de les 6 de la tarda. L’organitza la Congregació de Senyores sota la Invocació de la P. S. de N.S.J. i de la Mare de Déu de la Soledat, amb l'exercici de la Corona Dolorosa.