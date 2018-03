Cremen quatre cotxes i una moto a Tarragona

Els vehicles incendiats estaven estacionats al carrer Bloc Sant Pere i també ha quedat afectada la façana d'un edifici

Actualitzada 30/03/2018 a les 10:54

Incendi de contenidors a Tarragona, Cambrils i Cunit

Un total de cinc vehicles han cremat, la matinada d'aquest divendres 30 de març, al carrer Bloc Sant Pere de Tarragona. A més, la façana d'un edifici també ha quedat afectada pel foc i la temperatura. En el servei hi han treballat quatre dotacions de Bombers.Els fets s'han produït a les 2.51h de la matinada, quan han cremat diversos vehicles estacionats al Bloc Sant Pere. Dos turismes i una motocicleta han quedat totalment cremats, mentre que el foc també ha afectat a dos cotxes més parcialment -d'un ha cremat el lateral dret i de l'altre el lateral esquerre-.Per altra banda, el foc també ha afectat la façana d'un edifici tot cremant un rètol publicitari i esquerdant el vidre d'un basar multipreu. No hi ha hagut ferits.Per altra banda, els Bombers de la Generalitat han treballat, entre dijous a la nit i el matí d'aquest divendres, en l'extinció de contenidors cremats a Tarragona, Cambrils i Cunit.El primer avís es va rebre a les 8 del vespre, informant que s'havia incendiat un contenidor al carrer Mar Caspi de Cunit. Minuts abans de les 12 de la nit, van alertar d'un contenidor cremat al carrer Constantí de Cambrls. Ja al matí, poc abans de les 7, els Bombers han apagat un contenidor al carrer Montblanc de Tarragona. En tots tres serveis hi ha treballat una única dotació.