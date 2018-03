Prats considera que reobrir L'Auditori del Camp de Mart «és una temeritat»

El recinte està pendent d’obres i va ser tancat per motius de seguretat i, de manera especial, per l’estat de l’envelat, «que no ha passat la ITV»

Actualitzada 28/03/2018 a les 20:51

L’Auditori del Camp de Mart tornarà a acollir espectacles musicals i culturals en el marc del Festival d’Estiu que es durà a terme els mesos de juliol i agost, amb la presència de Dúo Dinámico, Serrat, Sergio Dalma, Sara Baras i Dàmaris Gelabert. Aquest fet no tindria més importància que la pròpia d’aportar una oferta d’oci als ciutadans, si no fos perquè fa un any el llavors regidor de Cultura, Josep Maria Prats, va anunciar que aquest recinte es tancaria a causa de la situació d’inseguretat que generava l’estat de l’envelat, inaugurat el 1993 amb motiu de la celebració del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica, dels camerinos, dels lavabos i dels accessos, especialment per a persones amb mobilitat reduïda.El 5 de maig del 2017, Prats anunciava que l’Ajuntament demanaria un informe per conèixer en detall quin era l’estat de l’Auditori del Camp de Mart.El 31 d’agost de l’any passat, el llavors regidor de Cultura va afirmar que l’Auditori seria sotmès a una profunda operació de maquillatge per posar-ho al dia i poder convertir-se, en un període de temps per determinar, en un centre que hauria de convertir-se en el motor de la creació cultural de Tarragona. Prats va dir que «dignificarem l’Auditori i l’obrirem al públic quan estigui en condicions». Ara, tot apunta al fet que el conjunt de les reformes anunciades no s’han dut a terme, però sí es recupera la programació d’activitats artístiques que poden congregar al voltant de 2.000 persones.Prats, que arran dels fets de l’1 d’octubre va abandonar l’equip de Govern que formava junt amb el PSC i el PP, va dir ahir a aquesta redacció que es mostrava preocupat per la situació d’inseguretat que ofereix l’escenari del Camp de Mart, tant pel que fa a l’accessibilitat com a l’estat de l’envelat, i va referir-se a la precarietat en què es troben els camerinos que hauran d’utilitzar els artistes i els equips que els acompanyen.El regidor, ara a l’oposició, va dir que «el ple va aprovar l’arranjament dels jardins», però, amb certa ironia, va comentar que «si els jardins estan en condicions, vull pensar que també ho està l’interior de la casa». «Per damunt de tot, s’ha de garantir la seguretat i l’accessibilitat dels espectadors per complir amb la normativa», va dir, per afegir que, «si al darrera no hi ha un pressupost potent, ens estem fent trampes al solitari». Cal recordar que el passat estiu l’Auditori no va albergar cap espectacle d’especial rellevància. En opinió de Prats, reobrir l’Auditori «és una temeritat». Al regidor no li consta que hi hagi un informe dels Bombers ni sobre la seguretat del recinte, tot i que «suposo que s’han fet». Prats va recordar que «un informe deia que l’envelat havia de passar una ITV cada ics anys, cosa que no s’ha fet», ja que l’estructura té data de caducitat. El regidor de Junts per Avançar va apuntar que, en un informe que va fer un expert, aquest va dir que «l’envelat no està mal, però que s’hauria d’arranjar», i va remarcar que va ser el resultat «d’una inspecció ocular». El Camp de Mart serà seu de partits de bàsquet 3x3 dels Jocs Mediterranis, per la qual cosa Prats pressuposa que s’ha aprovat una partida per millorar l’estat de la zona enjardinada.