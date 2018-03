Lory Money actuarà aquest divendres a Tarragona

El concert tindrà lloc a la nit a la Sala Zero

Actualitzada 29/03/2018 a les 15:08

El raper Lory Money actuarà, la nit d’aquest divendres 30 de març, a la Sala Zero de Tarragona. D’aquesta manera, els tarragonins que assisteixin a l’esdeveniment podran escoltar en directe la cançó sobre el «prruces» català del raper, la qual recentment ha fet furor a les xarxes socials. També podran escoltar, entre altres temes, el tema que el va convertir en un personatge conegut a Internet: Ola ke ase. La Sala Zero obrirà les seves portes a les 11 de la nit.L’entrada per assistir al concert té un preu de 8 euros de forma anticipada i 10 euros a taquilla. Es poden comprar a través de la web de la Sala Zero o bé de forma presencial a Tarragona, a les botigues Shiva Records, Discos Arsis i Dr. Vàlvula, o a Reusa a Discos Qui'k, H-Records i Spook Records.