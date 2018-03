L'oposició denuncia el «descontrol» dels abocadors il·legals de la ciutat

La situació del polígon PP9 de les Gavarres s’ha agreujat després de l’aparició de desenes de plaques de conglomerat i vidres

Actualitzada 28/03/2018 a les 20:47

El PP9, «inadmissible»

L’oposició denuncia el «descontrol» dels abocadors il·legals a la ciutat de Tarragona. Per això, reclama a l’equip de govern (PSC-PP) que s’activin mesures per fer front a aquesta problemàtica, que s’ha agreujat en els darrers mesos. En concret, demanen que augmentin les inspeccions –ERC–, que comenci a executar-se el Pla de Xoc aprovat fa un parell d’anys –PDeCAT–, que es faciliti l’entrada a la deixalleria municipal als ciutadans –CUP– o que es creï la figura de l’agent cívic als barris –Cs–.Una imatge val més que mil paraules. Per això, la fotografia del PP9, polígon ubicat entre el barri de la Floresta i les Gavarres, resumeix molt bé la proliferació dels abocadors arreu del municipi, com també l’empitjorament dels mateixos en els darrers mesos. El PP9, concretament, va ser objecte aquesta setmana d’un nou abocament: desenes de plaques de conglomerat i vidres trencats. Les associacions de veïns de la Floresta i l’Albada asseguren que tornaran a reclamar una solució al consistori perquè «això no pot seguir així, és una vergonya», subratllava el president de l’agrupació veïnal de la Floresta, Miguel Ángel Cruz.Jordi Fortuny, d’Esquerra Republicana, proposava «augmentar» les inspeccions i «aclarir» la normativa de la deixalleria municipal. El PP9 es va construir, detallava, durant l’època de l’exalcalde Joan Miquel Nadal, amb l’objectiu que acollís complexos industrials. «Però ha fet fallida, és un espai apartat i fosc i ara s’ha convertit en un abocador il·legal descontrolat», expressava.Per la seva banda, el portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal, reclamava «engegar immediatament» el Pla de Xoc contra els abocadors que l’equip de govern va aprovar fa un parell d’anys. «Em preocupa la capacitat que tenen d’oblidar-se dels seus propis acords de plenari», manifestava Nadal en relació als socialistes i populars. El portaveu del PDeCAT lamentava la «passivitat» del govern i reclamava l’«execució» de les eines que l’Ajuntament disposa per fer front als abocadors. «Cal netejar i començar amb els expedients sancionadors», afegia.La CUP, en canvi, és partidària de «facilitar» a la ciutadania que pugui llençar les deixalles «legalment». Segons recalcava el regidor anticapitalista, Jordi Martí, «l’obligació de l’Ajuntament és facilitar a la gent que llenci les coses legalment i no pas donar prioritat a la concessionària». El problema principal, per Martí, és que el consistori «pensa abans en les empreses contractades».Per Cs, la millor manera d’aturar aquesta problemàtica és crear la figura dels agents cívics, «una mesura que nosaltres volem dur a terme amb el Pla de Xoc de Barris», expressava el portaveu del grup municipal, Rubén Viñuales. Segons explicava, «aquests agents vetllaran per la neteja i el bon estat dels carrers de la ciutat i advertiran i dissuadiran els possibles comportaments incívics».El consistori, per la seva banda, assegurava el passat mes de febrer que s’estudiaran les mesures proposades pels veïns –instal·lar blocs de formigó perquè no entrin vehicles– i que contactaran amb els propietaris dels solars perquè els netegin.Part de l’oposició va fer aquestes crítiques ahir, després de conèixer l’estat del PP9 i atendre les demandes dels veïns de la Floresta i l’Albada, que van denunciar la situació del mateix mitjançant les xarxes socials. Anteriorment, aquest polígon era molt freqüentat pel veïnat. Desenes de persones s’hi acostaven per practicar esport o passejar el gos. Des de fa uns mesos, però, ja gairebé ningú en fa ús. «Perquè les rodes de les bicicletes es punxen i és perillós pels gossos», expressava el president de l’associació de veïns de la Floresta, Miguel Ángel Cruz. La situació s’ha agreujat en tan sols un mes, però l’abocador roman a l’espai des de fa un any. Va ser el mes d’abril de 2017 quan l’associació de veïns de la Floresta va denunciar per primera vegada aquesta problemàtica. «I ningú no ha fet res», lamentava Cruz. Les associacions de veïns denunciaran altra vegada els fets al consistori. L’objectiu, detallava Cruz, és que això estigui solucionat abans de l’estiu. L’any passat hi va haver alguns incendis als solars i, si això es tornés a repetir, «ens buscaríem un problema», lamentava Cruz.