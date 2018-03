Els Catarres firmaran discos al Corte Inglés de Tarragona

El seu nou àlbum porta el nom de 'Tots els meus principis'

Actualitzada 29/03/2018 a les 11:41

El pròxim dimarts 3 d'abril Els Catarres estaran al Corte Inglés de Tarragona presentant el seu nou disc Tots els meus principis. El grup de música català estarà signant discos a la tarda, a les 18 hores.Tots els meus principis vol immortalitzar que la vida està formada de moltes primeres vegades, instants que es recorden per sempre i que posen els fonaments dels valors i principis de les nostres vides.Els seus integrants, Roser, Jan i Èric tornen després de quasi un any i mig sense estar dalt dels escenaris i amb un final de gira, on van esgotar les entrades a les principals sales de Barcelona. Després de tres anys des de la sortida del seu últim disc, Els Catarres mantenen la seva essència amb els seus ritmes de pop-folk.El seu nou àlbum sortirà a la venda el pròxim 23 de març, tot i que ja es pot trobar a la xarxa en format digital. El grup va presentar, el passat 6 de març, el seu single Fins que arribi l'alba, el qual ja supera el milió de reproduccions a Youtube.