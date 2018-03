El Mercat Central entrega una mona a Càritas Interparroquial

La dolça creació és obra de Magí i Rafel de la pastisseria Cal Jan

Actualitzada 29/03/2018 a les 15:35

La presidenta d’ESPIMSA, Elvira Ferrando, ha entregat a Càritas Interparroquial de Tarragona, aquest dijous, la Mona de Pasqua que va servir per commemorar el primer aniversari del Mercat Central, el passat 16 de març. La dolça creació, obra de Magí i Rafel de la pastisseria Cal Jan, amb parada al Mercat Central, serà per al centenar de persones sense llar que fan ús cada dia del projecte Cafè i Caliu de Càritas Interparroquial.L’obra consisteix en un número 1 de xocolata de grans dimensions que reprodueix la coberta del Mercat i la façana modernista de l’edifici. Fa unes setmanes, aquests pastissos van servir per commemorar el primer aniversari de les noves instal·lacions. Mantenint el compromís amb la responsabilitat social corporativa, Ferrando, en nom del Mercat i dels seus paradistes i treballadors, ha fet entrega del pastís al projecte Cafè i Caliu de Càritas Interparroquial, que des de 2011 ofereix la possibilitat d’esmorzar i dutxar-se a persones en situació de desemparament i sense llar.El projecte Cafè i Caliu atén cada dia, de dilluns a diumenge, a més de 100 persones sense llar a la ciutat de Tarragona, que habitualment tenen dificultats per accedir a productes de primera necessitat.