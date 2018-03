Fa aproximadament una dècada ja es va procedir a millorar l’interior, on es troben les tombes

28/03/2018

El consolat britànic de Barcelona està procedint aquests dies a l’arranjament del conegut com a Cementiri dels Jans. Una empresa especialitzada ha procedit a arrencar palmeres i altres arbres en mal estat i que perjudicaven físicament l’estructura d’aquest cementiri que és propietat de la Corona Britànica i que té els seus orígens en la Guerra de Successió. Fa aproximadament una dècada ja es va procedir a millorar l’interior, on es troben les tombes. En aquell moment, ja es va plantejar la supressió de la massa arbòria pels efectes negatius que tenia sobre l’edifici, a més de per qüestions estètiques. Els treballadors també aprofiten la intervenció per netejar el sostre del mausoleu britànic. Segons ha pogut saber aquesta redacció, l’objectiu, en un període de temps indeterminat, és consolidar l’estructura i la façana de l’immoble.