Es farà divendres a les 20 hores davant la Presó

Actualitzada 29/03/2018 a les 16:00

El CDR Tarragona i Som República han convocat en motiu de Setmana Santa una «processó» en suport als presos polítics exiliats, per divendres 30 de març. La convocatòria és per les 20 hores davant la Presó de Tarragona.Des de les entitats organitzadores, fan una crida a la ciutadania dient «Expressa't, porta pancartes, fotos, vesteix com vulguis, amb un toc groc i amb espelmes!». En la protesta volen exigir «la llibertat del presos polítics i que el govern legítim torni a Catalunya». Una processó alternativa, que coincidirà amb la tradicional Processó del Sant Enterrament de la ciutat, prevista a les 19.30 hores.