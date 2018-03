Sorprèn a un home robant a casa seva

La família estava dormint a les seves habitacions en el moment del robatori

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir ahir dimarts dos homes de 27 i 34 anys, de nacionalitat georgiana i amb domicili a Barcelona, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un domicili.Pels volts de les 01.30 hores es va rebre avís al 112 per part d’una persona informant que acabava de sorprendre un home robant a casa seva, ubicada al carrer Robert d’Aguiló de Tarragona. Concretament, un dels fills de la família va descobrir el lladre al passadís de l'habitatge i va veure com fugia per una finestra corredissa en veure’s descobert. La família es trobava dormint en el moment del robatori.Ràpidament, vàries patrulles dels mossos es van desplaçar al domicili mentre diversos agents feien recerca del autors.Una de les patrulles va localitzar a dos homes caminant pels voltants de l’immoble, un dels dos coincidia plenament amb la descripció del presumpte autor dels fets.Els agents van trobar al carrer dues carteres sostretes del domicili en la ruta de fugida del lladre. A més, també van comprovar que l’accés a l’immoble s’havia realitzat per la terrassa ja que la finestra balconera presentava signes de forçament.Finalment, els dos homes van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força a interior de domicili.Els detinguts, que acumulen quatre antecedents policials per delictes contra el patrimoni, han passat avui dimecres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.