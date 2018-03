S'agreuja l'estat de l'abocador de darrere de les Gavarres

Aquesta setmana han aparegut un gran nombre de vidres trencats i desenes de plaques de conglomerat

Actualitzada 28/03/2018 a les 12:06

El polígon ubicat entre el barri de la Floresta i les Gavarres torna a ser objecte d’abocaments il·legals. Aquest mitjà ja denunciava la situació de l’espai el passat 18 de febrer, quan les imatges preses al terreny demostraven l’aparició de tones de runa, brossa i fins i tot un vaixell. Ara, un mes després, torna a ser protagonista per l’abocament de desenes de plaques de conglomerat i vidres trencats. Les associacions de veïns de la Floresta i l’Albada asseguren que tornaran a reclamar una solució al consistori perquè «això no pot seguir així, és una vergonya», subratllava el president de l’agrupació veïnal de la Floresta, Miguel Ángel Cruz.El polígon transformat en abocador és el PP09. Està format per solars privats i municipals. Els veïns reclamen que s’instal·lin blocs de formigó perquè no puguin entrar vehicles al terreny carregats de deixalles. Perquè segons recalcava Cruz, «arriben camions carregats fins a dalt». De fet, ell mateix assegurava haver vist diversos individus abocant mobles, brossa o runa. Un exemple, deia, són les plaques de conglomerat i els vidres que han aparegut recentment. «Tal com es pot veure a les fotografies, les plaques estan una a sobre de l’altra, com si un camió les hagués deixat allà», denunciava.Anteriorment, aquest espai era molt freqüentat pel veïnat. Desenes de persones s’hi acostaven per practicar esport o passejar el gos. Des de fa uns mesos, però, ja gairebé ningú en fa ús. «Perquè les rodes de les bicicletes es punxen i és perillós pels gossos», expressava Cruz. La situació s’ha agreujat en tan sols un mes, però l’abocador roman a l’espai des de fa un any. Va ser el mes d’abril de 2017 quan l’associació de veïns de la Floresta va denunciar per primera vegada aquesta problemàtica. «I ningú no ha fet res», lamentava el president.Les associacions de veïns de la Floresta i l’Albada denunciaran altra vegada els fets. L’objectiu, detallava Cruz, és que això estigui solucionat abans de l’estiu. L’any passat hi va haver alguns incendis als solars i, si això es tornés a repetir, «ens buscaríem un problema», lamentava Cruz.