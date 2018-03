Presó provisional sense fiança per a l'home acusat d'asfixiar una dona a Tarragona

Es va creuar amb un veí de la zona i li va confessar que havia matat la víctima, de 45 anys

Actualitzada 28/03/2018 a les 17:45

El jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha acordat aquest dimecres presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut en relació amb la mort d'una dona en una masia aparentment abandonada aquest cap de setmana. Se li atribueix un delicte d'homicidi. La víctima, morta per asfixia per sufocació, és una dona de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Tarragona, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Es dona totalment per descartat que es tracti d'un cas de violència de gènere i tot apunta que l'home, que residia en aquest mas en mal estat ple de pintades i grafits, i la víctima, s'havien conegut aquella nit o bé d'uns dies enrere. Tot indica que l'encontre va ser més casual que planificat, i que entre ells no hi havia cap relació sentimental establerta.Els Mossos van rebre l'avís aquest diumenge a les deu del matí. Un veí de la zona es va topar amb el suposat autor del crim, que li va confessar els fets.Pel que fa a la instrucció judicial, en els propers dies el jutjat número 4 s'inhibirà en favor del número 3, que serà l'encarregat de seguir amb les diligències del cas.