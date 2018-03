La Unitat de Peu Diabètic del Joan XXIII millora l'atenció del pacient amb diabetis al territori

Aquesta unitat ha fet més de 300 visites per tal de reduir les amputacions a persones amb aquesta malaltia

La Unitat Territorial de Peu Diabètic, ubicada a l’Hospital Joan XXIII, es va posar en marxa el novembre de 2016 amb l’objectiu de «reduir un 10% les amputacions en persones diabètiques de 45 a 74 anys», tal i com s’exposa en el Pla de Salut del Departament. El passat juliol es va incorporar a aquesta unitat la podòloga especialitzada en el peu diabètic Teresa Huguet. Des de llavors, s’han visitat 80 pacients aconseguint una taxa d’altes per resolució del procés superior al 50%.La podòloga especialista explica que «el perfil del pacient atès a la unitat acostuma a ser el d’una persona amb diabetis mellitus que, per diferents motius, ha desenvolupat una úlcera al peu, habitualment amb afectació de l’os subjacent, el que dificulta la seva curació si no hi ha una intervenció especialitzada». El pacient pot arribar a la unitat des d’urgències, des d’altres serveis hospitalaris o derivats des de l’atenció primària.Els pacients requereixen un control i una visió holística, és per això que en aquesta unitat, a part de la podòloga, hi intervenen professionals de diverses especialitats, com ara: endocrinologia, que és responsable del control de la diabetis; cirurgia vascular, que és un servei essencial en el tractament del peu isquèmic; medicina de família, que és l’element clau en la prevenció i detecció del peu de risc; traumatologia, que intervé en els processos d’afectació òssia; i infermeria especialitzada en cures que també és fonamental en el seguiment de cures complexes, en la prevenció i en la formació dels pacients.S’ha de dir que aquesta unitat permet descongestionar tant les urgències com els ingressos hospitalaris, ja que molts pacients no han d’estar ingressats sinó que poden estar a casa, controlats des de la consulta del peu diabètic. Això facilita també una atenció més eficient i una millora en l’accessibilitat dels pacients.