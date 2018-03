La processó dels Natzarens dóna el tret de sortida als dies forts de la Setmana Santa

Abans de recórrer la Part Alta, s'ha celebrat una missa i un via crucis a l’església de Sant Francesc

Actualitzada 27/03/2018 a les 21:23

Dimecres, el Dolor i la Trinitat

La processó dels Natzarens ha donat el tret de sortida als dies més forts de la Setmana Santa tarragonina. Des de les vuit del vespre, els misteris El Cirineu, Jesús Natzarè i Jesús és despullat de les seves vestidures han lluït amb solemnitat pels principals carrers de la Part Alta de la ciutat. De nou, centenars de fidels –i també molts turistes– s'han aplegat durant el recorregut per gaudir d’una de les processons més tradicionals de la ciutat. De fet, cal recordar que la Reial Germandat de Jesús de Natzaret va ser fundada l’any 1903. A més, enguany, estrena junta directiva.La processó ha partit des de l’església de Sant Francesc en direcció a Portalet i la plaça de la Font, per dirigir-se la comitiva religiosa cap a la plaça del Rei, passant per Cós del Bou i Baixada Peixateria, un lloc aquest on sempre és especial veure com els passos són pujats fins a trobar-se amb el Pretori. Des d’aquest punt, la processó dels Natzarens ha ingressat al carrer Santa Anna i s'ha encaminat cap a la plaça del Fòrum i carrers Merceria i Major, per tornar a Sant Francesc per la plaça de la Font i Portalet.Els armats han obert la marxa i un grup de penitents, amb la creu al coll i el Sant Crist, han iniciat la processó en companyia del Cor d’Aspirants, la Banda Infantil de Timbals i la Banda de Cornetes, Gaites i Timbals de la Reial Germandat de Jesús Natzarè. La comitiva religiosa, presidida per les autoritats, també ha comptat amb l’acompanyament d’una formació musical de ministers.Els moments de més solemnitat han arribat quan els rajos de llum ja no il·luminaven el nucli antic. Armats, misteris i penitents han tornat a convertir la Part Alta en un espai gairebé màgic. El conjunt ha sorprès els turistes que, amb rostre d’expectació, han descobert els encants de la Setmana Santa de la ciutat.La processó del Dolor obrirà demà la jornada amb la participació de cinc congregacions. Els misteris que apareixeran són: l’Oració de Jesús a l’Hort (La Salle), La flagel·lació (Puríssima Sang), Ecce-Homo (Sant Ecce-Homo), La Segona caiguda (Natzarens) i Jesús de la Passió (Nostre Pare Jesús de la Passió). L’anada a la processó serà a les cinc de la tarda i la processó començarà a les 19.30 hores a l’església de Sant Joan. Ja a la nit, tindrà lloc el via crucis de la Trinitat (Gitanos) pels carrers de la Part Alta.