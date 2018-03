La Processó del Dolor i cinc misteris porten l'emoció als carrers de la ciutat

Tarragona rememora les darreres hores de Jesús abans de ser portat a la creu per ser sacrificat

Actualitzada 28/03/2018 a les 21:59

El programa per dijous

Tot a punt per les processons del Sant Enterrament i de Bonavista de divendres

Els carrers del centre de la ciutat i de la Part Alta de Tarragona han viscut avui dues de les activitats de la Setmana Santa que sempre han comptat amb el suport del públic: la Processó del Dolor, que ha organitzat la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió, i el Viacrucis de la Trinitat, també conegut popularment com el dels Gitanos, que ha recorregut diversos punts de la Part Alta des de les 22.30 hores. Aquesta comitiva ha iniciat la sortida a la plaça del Rei, on està ubicada la parròquia de la Trinitat. Enguany ha participat, en qualitat de convidada, la cantaora flamenca Fabiola Pérez. També hi han intervingut els armats de l’Espluga de Francolí. A l’hora del tancament d’aquesta edició no havia començat el seu recorregut aquesta activitat nocturna de la Setmana Santa.Unes hores abans de l’inici del Viacrucis dels Gitanos, en l’altre extrem del nucli urbà, la parròquia de Sant Joan ha estat el punt de trobada de cinc misteris que han centrat l’atenció de les persones que es trobaven en carrers cèntrics com Gasòmetre, Soler, Rambla Nova i Unió. L’activitat ha començat a les 17 hores, amb l’anada a la processó dels passos que han pres part, que han partit de punts allunyats de la Mitja Lluna com les esglésies de Sant Miquel del Pla i Natzaret, per trobar-se a Sant Agustí. Des de la Rambla Vella, s'han dirigit cap a Sant Joan per iniciar, al voltant de les 20 hores, la Processó del Dolor, organitzada per la Germandat Nostre Pare Jesús de la Passió. Han format part de la comitiva el Cirineu i el misteri de Jesús de la Passió, l’Oració a l’Hort, la Flagel·lació i el Sant Ecce–Homo. Aquests cinc misteris de la Setmana Santa de Tarragona representen el turment que Jesús va patir abans de ser portat a la creu per morir.Com fa vint-i-cinc anys, els Armats de Torredembarra han encapçalat aquesta processó que s’inicia amb llum natural i finalitza de nit. Precisament, aquesta formació ha recollit els cinc misteris a Sant Agustí i els han acompanyat fins a Sant Joan.L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa han organitzat per demà, dijous, un ampli programa d’activitats que començarà a desenvoluparse a les 18 hores, a Sant Agustí, amb la Missa del Sant Sopar. A la mateixa hora, a Natzaret, s’iniciarà l’Ofici del Sant Sopar del Senyor, al que seguiran els Torns de Guàrdia dels Armats de La Sang al Santíssim Sagrament i, també a les 18 hores, tindrà lloc a Sant Llorenç, seu del Gremi de Pagesos, la celebració del Sant Sopar de Nostre Senyor Jesucrist, acte al qual seguirà l’Adoració al Santíssim. Per altra banda, a les 19 hores, a la Rambla Vella, tindrà lloc l’Esmendada dels Misteris del Gremi de Marejants.La jornada de dijous també contempla, a les 20 hores, la Missa Solemne de Dijous Sant a la Catedral, mentre que a les 21 hores, a la plaça de l’Església del Serrallo, es durà a terme el Passadís de la llum, del Gremi de Marejants. Un quart d’hora més tard, al mateix espai, començaran els Torns de Guàrdia dels Armats del citat gremi.La programació preveu, igualment, l’activitat coneguda com a Hora Santa, que s’iniciarà a les 22 hores a l’església de Natzaret, mentre que a les 23:45 hores, a l’avinguda de María Cristina, arrencarà el Viacrucis de la Germandat del Sant Ecce-Homo. La comitiva es dirigirà a peu fins al Santuari de Loreto. El Viacrucis estarà presidit per la imatge del Crist de la germandat, portat a espatlles per tots els voluntaris que ho vulguin fer durant el recorregut pel camí que comunica aquests dos espais de Tarragona. La previsió és que els participants arribin al Santuari de Loreto a les 2:30 hores de la matinada del divendres.El Divendres Sant, Tarragona viurà dues processons molt esperades a la ciutat, la del Sant Enterrament i la que s’organitza a Bonavista des del 1966. La primera, declarada Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat i organitzada per la Congregació de La Sang, s’iniciarà a les 16 hores amb la Recollida dels Passos. Els Armats es dirigiran a fer els acataments als passos de les diferents confraries i germandats que participaran en la processó a partir de les 19.30 hores, per portar-los a la plaça del Rei, punt d’inici de la mateixa. El recorregut serà el següent: passeig de Sant Antoni, Descalços, plaça de la Pagesia, Pla de Palau, Escrivanies Velles, Pla de la Seu, Merceria, Major, plaça de la Font, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Rambla Vella, Baixada de la Pescateria i plaça del Rei.Per altra banda, la parròquia de Santa Maria Assumpta de Bonavista serà el punt de partida de la processó que comptarà amb la participació de la Confraria i Germandat del Crist Crucificat, la Dolorosa i la Germandat de Maria Santíssima de la Soledat i que s’iniciarà a les 19:30 hores. A més, a les 10 hores tindrà lloc un Viacrucis.