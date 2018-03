La família que va atropellar presumptament un manifestant s'explica a les xarxes

Per aquest succés, la Guàrdia Urbana de Tarragona va obrir les diligències

Actualitzada 27/03/2018 a les 17:35

La família que anava dins del cotxe que presumptament va atropellar un manifestant el passat diumenge ha ofert la seva versió a través de les xarxes socials.Segons Hanna Elgorji, ella, la seva parella i la seva filla d'un any i mig anaven dins del vehicle quan van trobar un grup de manifestants «que impedien la circulació», els quals es dirigien a tallar l'autovia A-7. La noia explica que la seva parella va tocar el clàxon per avisar als manifestants però que aquests «es van tornar bojos i van començar els insults, les faltes de respecte i els cops i patades al cotxe i al vidre». La mare de família explica com la seva nena va començar a plorar espantada. Mentre ells intentaven seguir el seu camí, una de les persones que caminava per la calçada «va pujar al capó impendint-nos el pas», assegura Hanna Elgorji a través d'un missatge al seu compte de Facebook.A les xarxes socials, el vídeo del presumpte atropellament es va fer viral. Per a la mare de família, «només es va grabar la part que on es veu com a un atropellament» i denuncia que «l'home ja era sobre el capó». Elgorji lamenta que s'ha volgut fer «un muntatge» on es vol fer entendre «que els atropellen espanyols per odi, quan ni tan sols sóc espanyola».Per aquest succés, la Guàrdia Urbana de Tarragona va rebre una denúncia i va obrir les diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit i conducció temerària. Els agents van identificar el conductor gràcies als testimonis que van presenciar els fets i van poder anotar la matrícula.