L'Ajuntament tanca definitivament la porta a l'oci nocturn a la Part Alta

L’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, però, és més permissiva amb l’obertura de restaurants i bars

Actualitzada 27/03/2018 a les 19:45

La capçalera del Circ no es toca

L’Ajuntament de Tarragona ha tancat les portes de la Part Alta a l’oci nocturn de manera definitiva. Així doncs, discoteques, bars musicals o pubs no podran obrir a l’interior de les muralles, una zona que es restringeix als bars, restaurants i comerços. Això es deu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, feta pública el 9 de març.Aquesta, detallava el regidor d’Urbanisme del consistori, Josep Maria Milà, «inclou de forma clara els usos de cada illa del nucli antic, de manera que s’esborren les taques grises i queda tot molt més clarificat». Amb l’aplicació de la nova normativa, queda eliminada definitivament la moratòria que va afectar aquesta zona de la ciutat durant un any i que va paralitzar l’atorgament de tot tipus de llicències.La intenció de l’Ajuntament amb l’aprovació inicial d’aquesta modificació del POUM és «revitalitzar» la Part Alta de la ciutat. Així ho subratllava Milà, que deixava clar que la moratòria viscuda durant un any «ho tenia tot aturat, i això no podia ser». La modificació permetrà simplificar els tràmits per impulsar nous projectes urbanístics o de restauració al nucli antic. Fins ara, era necessari un Pla Especial per dur a terme les inversions. Ara, només caldrà que es compleixi la Llei del Patrimoni Català. «Necessitem que arribin inversions», recalcava Milà.La moratòria de l’any passat va allunyar els inversors. De fet, van ser molts els propietaris de locals que van criticar, reiteradament, la negativa de l’Ajuntament a l’hora d’atorgar llicències. Fins i tot van denunciar una caiguda dels preus dels establiments preparats per acollir un restaurant o un bar. Si fa uns anys un local al carrer Major era una oportunitat que molts empresaris no volien deixar perdre, durant el 2017 es va convertir en una autèntica llosa.Tot i això, amb aquesta modificació del POUM, l’Ajuntament deixa clara una cosa: l’oci nocturn no és benvingut a l’interior de les muralles. A hores d’ara, hi ha una discoteca al carrer Major i una altra al Trinquet Vell. Seran les úniques que hi haurà a la Part Alta, almenys fins que el POUM no es torni a modificar. Tampoc es podran obrir bars musicals ni pubs. Per tant, l’oci nocturn haurà de buscar altres espais a la ciutat de Tarragona per poder sobreviure.D’altra banda, els locals de restauració que obrin en els propers mesos, podran demanar el permís per instal·lar una terrassa. Tot i això, Milà era clar: «No queden gaires espais per posar terrassa a la Part Alta». Aquesta llicència l’atorga la regidoria d’Ocupació del Domini Públic.Un altre dels aspectes clau d’aquesta modificació del POUM té com a protagonista la capçalera del Circ. Aquesta, queda absolutament blindada i, per tant, no es donarà cap llicència a la baixada Peixateries. «Era una reivindicació històrica i aquesta part del Circ s’hauria d’alliberar», detallava Milà. L’objectiu, poder reconstruir en un futur les restes en la seva totalitat.Amb tot, Milà confia en què aquesta modificació, «més permissiva», podrà reactivar les inversions a la Part Alta. Els tràmits s’acceleraran, però el regidor d’Urbanisme era clar: «L’última paraula la tindrà sempre la Comissió de Patrimoni. Els projectes han de ser respectuosos amb l’entorn», cloïa.