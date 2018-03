L'Agrupació Coral Serrallo no cantarà les caramelles de diumenge de Pasqua

L’entitat suspèn aquest acte per primer cop a la seva història a causa de la «situació de repressió que viu el nostre país»

Les caramelles que cada any canta l’Agrupació Coral Serrallo estaran ausents enguany per primer cop en la història de l’entitat, constituïda el 1978. Així ho ha informat el grup coral d’aquest barri tarragoní en un comunicat, on explica que ha decidit suspendre l’acte a causa de «la situació de repressió que viu el nostre país».L’Agrupació Coral Serrallo va acordar no posar veu a les seves cantades el proper 1 d’abril en la darrera reunió assembleària, en la qual es va arribar a aquest acord. En el seu comunicat, l’entitat afirma que espera rebre «la comprensió» dels ciutadans i agraeix el suport demostrat durant anys.