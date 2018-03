Instal·laran sis noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Tarragona

El Consell d'Administració d'Aparcaments Municipals de Tarragona adjudica els equipaments per 110.000 euros

El Consell d'Administració d'Aparcaments Municipals de Tarragona ha adjudicat la instal·lació de sis noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics –dos de recàrrega ràpida i la resta semi ràpida-. Els dos primers equipaments previstos –de càrrega ràpida- són els que s'ubicaran a la plaça Imperial Tàrraco i a la Vall de l'Arrabassada, de 50 kW de potència, amb sistema de pagament integrat. Podran carregar 120 per a 120 quilòmetres d'autonomia en menys de 30 minuts. Les estacions de càrrega semi ràpida, s'instal·laran a l'avinguda Vidal i Barraquer, les Gavarres i dos a l'Anella Mediterrània. Tindran una potència igual o superior a 20 kW, sistema de pagament integrat i podran carregar per a 100 quilòmetres d'autonomia en una hora. Els sis equipaments han estat adjudicats a l'empresa Etecnic Movilidad Eléctrica SRL, per 109.432,29 euros.Els sis nou punts se sumaran als tres ja existents que gestiona l'empresa pública a l'aparcament de Saavedra. En aquest sentit, el president d'Aparcaments Municipals de Tarragona, Josep Acero, ha destacat que, malgrat actualment «encara no gaudeixen d'un gran impuls» a la ciutat, els vehicles elèctrics es convertiran en «el futur de l'automoció» i la seva consolidació requereix aquest tipus d'instal·lacions. «Amb aquesta adjudicació, des de l'administració pública fem una aposta decidia per una mobilitat més sostenible», argumenta. El projecte compta amb el suport de la regidoria de Mobilitat i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean.